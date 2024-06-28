شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح هامة من معهد تكنولوجيا الأغذية لمقاومة الحشرات بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحث بـ معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، إن حشرات الصيف الزائر المزعج، منها حشرات طائرة وأخرى زاحفة، ويلجأ الكثيرون لاستخدام المبيدات التي قد تسبب بعض الضرر مثل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والعيون.

وخلال هذا التقرير يقدم معهد تكنولوجيا الأغذية 10 نصائح توضح بعض الطرق الطبيعة الصحية للتخلص من حشرات الصيف الطائرة والزاحفة بدون أضرار صحية.

الناموس والذباب

1- استخدام الزيوت العطرية مثل زيت الريحان والليمون والنعاع والقرنفل هذه الزيوت طاردة للناموس والهاموش والذباب، يتم إضافة 10-15 نقطة من الزيت الى 200 مل ماء في بخاخة ويتم رشها في الجو.

2- يمكن خلط هذه الأنواع من الزيوت مع الفازلين الطبي ويتم عمل دهان لسطح الجلد للحماية من لدغات الحشرات.

3- يمكن زراعه نبات النعناع في أصيص داخل المنزل لطرد الناموس فهو من النباتات الطاردة للناموس.

4- يتم استخدام شرائح الخيار ووضعها في أماكن تجمع النمل.

5- استخدام زيت القرفة في بخاخ بعد خلطه بالماء ورشه لمكافحة النمل.

6- استخدام بخاخ يحتوى على صابون سائل وماء بنسب متساوية ويتم رشها على أماكن تجمع النمل.

7- الصرصور يعيش في الأماكن المظلمة على بقايا الطعام والفضلات.

8- أكثر طريقه فاعلة وأمنة للتخلص من الصرصور هى عجينة حامض البوريك، عبارة عن معلقة حامض بوريك مع معلقة سكر و2 معلقة دقيق تخلط مع كمية من الماء، وتوضع في أماكن الشقوق وثنايا الجدران.

9- يجب أن تراعى النظافة الدائمة للمكان من بقايا المأكولات والأطعمة.

10 - تركيب سلك على الأبواب والشبابيك وسد جميع الشقوق.

