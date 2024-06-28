شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.9 درجة قرب ساحل بيرو وتحذيرات من وقوع تسونامى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بوقوع زلزال بقوة 6.9 قرب ساحل بيرو وتحذيرات من وقوع تسونامي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لاهتزاز شديد للأرض فى بيرو بسبب زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة أريكيبا فى جنوب بيرو، وفق ما أعلن المعهد الوطنى للجيوفيزياء.

ووقعت الهزة الأرضية التى كان مركزها فى المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلى فى منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد.