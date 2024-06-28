شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تكثيف العمل بوحدات "سكن لكل المصريين" بالسادات وحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو أجهزة مدن السادات، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، و15 مايو، بجولات تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " بهدف تكثيف العمل ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل أعمال الطرق والمرافق والزراعة وتنسيق الموقع، بجانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بمواقع أخرى للمبادرة.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذه المبادرة تأتي على رأس المشروعات القومية التي تتولى تنفيذها الوزارة، حيث إنها تسهم في توفير وحدات سكنية لائقة، بأسعار مناسبة، لمختلف شرائح الدخل، خاصة شريحة محدودي الدخل، وكذا توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى فرص الاستثمار، والمساهمة في تنفيذ مخططات الدولة التنموية، ناهيك عن أنها تسهم في غلق ملف البناء علي الأراضي الزراعية، والعشوائيات، عبر توفير بديل آمن مخطط، وبأسعار مناسبة.



تطوير أعمال الطرق بمشروع سكن لكل المصريين

وفي الإطار نفسه، قال المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الداخلية في المرحلة الثانية لعمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحي الفردوس محور منخفضي الدخل لعدد 2180 وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز لتنفيذ شبكة الطرق ( سن - أسفلت - بلدورات أرصفة ) 60%.

وتابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع كفاءة المحور المركزى، والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للجزء المتبقى من امتداد المحور المركزي بطول 700 متر، والذى يربط المناطق السكنية بالمحاور الرئيسية ويسهم في خلق فرص استثمار.



رصف الطرق بمشروع سكن لكل المصريين

كما تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة منطقة 2350 فدانا بالمدينة لمتابعة خطة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - متوسطى الدخل ومحدودي الدخل "، وذلك في إطار استمرار متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم المرور على الأعمال الجارى تنفيذها، والتشديد على الشركات بتنفيذ الخطة، وذلك بزيادة عدد العمالة وزيادة ساعات العمل مع تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل، كما تم المرور على أعمال المرافق الجارى تنفيذها والتشديد على ضرورة نزول المعدات وتوفير الخامات اللازمة بمواقع العمل لسرعة إنجاز تلك المشروعات.

ووجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إدارة التنمية بمتابعة أعمال النظافة مع الشركات المسئولة عن ذلك والمتابعة مع شركة التعمير المسئولة عن نظافة وصيانة عمارات " سكن لكل المصريين " حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة، كما تم التأكيد على إدارة الزراعة بمتابعة أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء، بجانب سرعة الاستجابة لملاحظات سكان المدينة.



تطوير أعمال الطرق بمبادرة سكن لكل المصريين

وقام مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، بالمرور على منطقة 290 فدانا لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث قامت مجموعات المرافق بتطهير جميع المطابق الرئيسية والفرعية بمنطقة 290 فدانا، وذلك حفاظاً على الشبكة الرئيسية لخطوط الصرف الصحى.

وأفاد المهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم تحديد كافة الأعطال الناتجة عن الشركات المسئولة عن توصيل الغاز والكهرباء بمنطقة 290 فدانا، وتم مراجعة ضغوط المياه بكافة المنطقة.

وقام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بأحياء المدينة، حيث قاموا بالمرور على حي الكرامة وحي المجد بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 625 عمارة بإجمالي 15000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، للوقوف على مستوى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة بالمنطقة، للارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدينة.



مشروع سكن لكل المصريين

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضبط المخالفات وعلى ضرورة الاهتمام بالنظافة من إزالة المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة، مشيراً إلى تواجد سيارات رش المبيدات بصفة دورية للحد من انتشار الحشرات.

ووجه الدكتور أحمد اسماعيل بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومراعاة توقيت الري، مؤكداً على الشركة المسئولة بضرورة تحسين وضع المزروعات، وأنه فى حالة عدم الالتزام فسيتم تطبيق العقوبات على الشركة واستبعادها من أعمال الصيانة والتنفيذ على حسابها للأعمال المطلوبة.