شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن فى أول تعليق على المناظرة: من الصعب مناظرة كاذب ولا أفكر فى الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

تجاهل الرئيس الأمريكي، جو بايدن شكاوى الديمقراطيين بشأن أدائه في أول مناظرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وأشار إلى أنه ليس لديه خطط لإعادة التفكير في ترشيحه.

وقال للصحفيين خلال توقفه في مطعم في أتلانتا بعد منتصف الليل بقليل: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".. وعندما سُئل عن مخاوف الديمقراطيين بشأن أدائه ودعواته للتفكير في الانسحاب من السباق، قال: "لا. من الصعب مناظرة الكاذب."

وأشار، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن صوته الخشن نابع من مرض بسيط، قائلا: "أعاني من التهاب في الحلق".. وقال مساعدوه إنه كان يعاني من نزلة برد.

ثم توجه بايدن إلى قاعدة جوية في رحلة في وقت متأخر من الليل إلى فعالية انتخابية بولاية نورث كارولاينا، حيث يخطط لعقد فعالية حاشدة يوم الجمعة.

وأعرب الخبراء السياسيون عن مخاوفهم البالغة بشأن أداء بايدن، بدءًا من سلوكه وحتى الطريقة التي عرض بها نفسه لهجمات ترامب. ورد الديمقراطيون بالذعر.

كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى استطلاع لها أن معظم الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية 2024 اعتقدوا أن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى تفوق على الرئيس الأمريكي جو بايدن، واعربوا عن عدم ثقتهم فى قدرة بايدن على قيادة البلاد.

وفي الوقت نفسه، تقول الأغلبية التي تابعت الحدث إن تأثيره كان ضئيلًا أو معدومًا على اختيارهم لمنصب الرئيس.

ويقول مراقبو المناظرة، 67% مقابل 33%، إن أداء ترامب كان أفضل يوم الخميس. قبل المناظرة، قال نفس الناخبين، 55% مقابل 45%، إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن. وفي عام 2020، رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في كلتا المناظرتين الرئاسيتين.