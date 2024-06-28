شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية فى مادة التاريخ للثانوية العامة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

في بث مباشر جديد، يقدم تليفزيون ”الخليج 365” لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة التاريخ، الذي يعقد امتحانها غدا السبت، ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة التاريخ، شرحًا لأهم أجزاء المنهج وأسئلة استرشادية للامتحان، إذ يتضمن امتحان آخر العام لمادة التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي، ويتم تقديم ملخصًا لأهم أجزاء المنهج ومسائل وتدريبات وأسئلة استرشادية لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب الاستعداد التام للامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة مواد الثانوية العامة الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.