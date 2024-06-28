شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى ينطلق غدا بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، غدًا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين . وزارة الأوقاف تفتتح 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1059 ) مسجدًا منها ( 825 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 234 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 661 ) مليون جنيه. الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقي التيار لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، والعبور، والصالحية الجديدة، نفذت عدة أعمال لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بتلك المدن. وزير الإسكان: تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالعاشر والعبور والصالحية الجديدة وزارة الأوقاف تفتتح 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا

أكدت وزارة الدفاع الروسية رصدهم نشاطا متزايدا للمسيرات الأمريكية بالبحر الأسود ويستعدون للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية. كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى استطلاع لها أن معظم الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية 2024 اعتقدوا أن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى تفوق على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، واعربوا عن عدم ثقتهم فى قدرة بايدن على قيادة البلاد. سى إن إن: 67% من الناخبين الأمريكيين يرون تفوق ترامب على بايدن فى أول مناظرة

استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر . أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

غدا.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبىالدفاع الروسية: نستعد للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسودالأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يفتح تعاملات الجمعة عند 3150 جنيها للجرام