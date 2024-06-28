4 خطوات لتشغيل التكييف بأعلى برودة وأقل استهلاكا للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لتقليل استهلاك التكييف من الكهرباء و التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأوضح المرفق في بيان له، الجمعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن دوره في مساعدة الدولة لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي قد تساهم في تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.

وأشار إلى أن طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.