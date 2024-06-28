وزيرة الثقافة: "استوديو المواهب" مشروع بارز لدعم ورعاية الموهوبين في مجال التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أهمية "استوديو المواهب" بمركز الإبداع الفني كأحد أبرز المشروعات التي ترعاها وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب في مجال التمثيل، بما يسهم في إثراء المشهد الإبداعي المصري.

جاء ذلك خلال حضور الكيلاني العرض المسرحي "حاجة تخوف"، مشروع تخرج قسم التمثيل باستديو المواهب على مسرح مركز الإبداع الفني، تحت إشراف المخرج خالد جلال، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، ونخبة من النقاد والمسرحيين.

وأثنت وزيرة الثقافة على العرض المسرحي وفكرته المبتكرة.. مشيدة بالطاقات الإبداعية والتمثيلية المتميزة للشباب المشاركين.

من جانبه.. وجه المخرج خالد جلال الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني على حرصها الدائم على تشجيع ودعم المواهب الشابة ورعايتها المستمرة للمشروع منذ انطلاقه خلال توليها رئاسة صندوق التنمية الثقافية، وحتى توليها منصب وزيرة الثقافة.

وأشار جلال إلى أن وزارة الثقافة أصبحت البوابة التي عبر منها أكثر من 90 فنانا أصبحوا نجومًا على الساحة الفنية بعد تخرجهم من "استوديو المواهب" التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وأوضح جلال أنه أطلق اسم "علي فايز" على هذه الدفعة، تخليدًا لذكرى أحد أبرز الملتحقين بها والذي توفى مؤخراً، وحرصت أسرته على حضور العرض.

يذكر أن عرض "حاجة تخوف" هو مشروع تخرج الدفعة "B" من قسم التمثيل (دفعة علي فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي، ويناقش العرض مجموعة من المشكلات الاجتماعية والمخاوف التي تواجه كل فرد منا وانعكاسها في مرآة الواقع.