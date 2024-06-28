شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نباتات تحسن جودة الهواء وتخفض درجة الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

خلق الله النباتات والأزهار بوظائف تنوع بيولوجى، تساعد على إحداث التوازن البيئي، فبعض نباتات الزينة تطرد الحشرات، والبعض الآخر يمكنه امتصاص درجات الحرارة وجعل البيت أكثر انتعاشا ومعتدل الجو ولطيفا، من هذه النباتات شجر المطاط والتين، والصبار واللبلاب، وزنبقة السلام ، والاريكا بلما.

شجر المطاط من الأشجار التي تمتص الماء من خلال جذوره وبعد ذلك يطلق الرطوبة من خلال المسام اسفل أوراقه، فكلما زاد عدد أوراقها زادت الرطوبة الناتجة عنها، وتتطلب مساحة مضيئة حيث تتحمل التعرض المباشر للشمس لبضع ساعات في اليوم.





شجرة مطاط الزينة

نبات اللبلاب نبات يمكنه تحسين جودة الهواء وامتصاص الحرارة بسرعة، ويحقق الموازنة في درجة حرارة الغرفة التي يوجد بها، وتكون بها إضاءة جيدا دون التعرض مباشرة لأشعة الشمس، ويحافظ على مستوى الرطوبة بشكل ثابت ثابت، وتروى مرتين في الأسبوع في الصيف، و مرة واحدة أسبوعيا في الشتاء.



البلاب العنكبونى

اما شجرة التين من الأشجار القليلة التي تنمو بشكل جيد داخل المنزل ا وتحافظ على الهواء داخل المنزل بشكل رطب ومنعش، ويزيل بعض السموم الشائعة من الهواء في المنزل.



شجرة التين



النبات الرابع هو نبات الصبار أوالألوة فير،الذى تستخدم في الوصفات الطبية والتجمليية ووجوده في المنزل يعمل على تنظيم درجة الحرارة، ويتطلب بعض العناية، ولا يحتاج للماء إلا عندما تجف التربة ، وتتشقق قليلا قى فصل الصيف، اما في فصل الشتاء لا يحتاج للماء سوى مرة او مرتين فقط لكنه يتطلب الكثير من الضوء وأشعة الشمس بالقرب من النافذة.



صبار الاوليفيرا

النبات الخامس هو نبات زنبق السلام، وهذا النبات لدية القدرة على امتصاص الرطوبة الزائدة والقدرة على تنظيم درجة الحرارة، ويحتاج النبات الى ظروف مثالية للنمو حيث يحتاج الى مكان دافئ بعيد عن أشعة الشمس، ويحتاج ماء قليل ويمكن سقيه بالماء المقطر من خلال بخاخة ماء، وذلك من اجل الحفاظ على رطوبة التربة



زنبق السلام



الأجلونيما نبات سهل العناية به ويزدهر في ظروف الإضاءة المنخفضة و المتوسطة، ومن اهم ما يميزه انه قادرعلى إزالة السموم الضارة من هواء المنزل، وفي الوقت نفسه يرطب المنزل من الداخل، كما انه يعمل على تبريد درجة الحرارة، لكن له بعض الاضرار على الحيونات الاليفة ، لان أوراقه تحتوي على مادة مهيجة يمكن أن تكون سامة لهم.



نبات الأجلونيما

ياتى نبات الأريكا بالما ، ضمن النباتات التي تتمتع بأكبر قوة لتنقية الهواء، وتقليل مستويات الفورمالديهايد والبنزين في البيئة، وهو من النباتات التي تحتاج إلى ظل أو نصف ظل وظروف جيدة، واذا لم تحصل على نسبة كبيرة من الضوء ، فإنها تسبب الضعف في اليابان.



نبات الأريكا بالما



