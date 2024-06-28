شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمالى أردنى خلال زيارته للبنك الزراعى المصري: نسعي لنقل التجربة إلى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالمصارف والتأمين والمحاسبة بالمملكة الأردنية الشقيقة برئاسة سمارة الخطيب، رئيس النقابة، تحت ضيافة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي لعمال المصارف والتأمينات والأعمال المالية.

واستعرض الدكتور علاء فاروق، للوفد الأردني خلال اللقاء نظام عمل البنك الزراعي المصري وتاريخ نشأته ودوره في دعم العامل الزراعي والتجربة الفريدة من نوعها في المنطقة العربية ، وأكد على النهضة التي يعيشها البنك الزراعي مقتحما السوق المصرفي ومنافساً بخدماته المصرفية المختلفة للجميع وكذلك تطوير الفروع والاهتمام بالعامل البشرى.

وتوجه الوفد بزيارة القسم الالكتروني للخدمة الذاتية وأعرب سمارة الخطيب، عن سعادته البالغة بهذه التجربة الفريدة في العالم العربي وكشف عن أنه سيقوم بالتنسيق مع دكتورة سولاف درويش لنقل التجربة إلى الأردن .

فيما عبرت دكتورة سولاف درويش عن فخرها للتطور الكبير الذي شهده البنك الزراعي تحت قيادة الدكتور علاء فاروق والمجهود المبذول لهذا الصرح الهام ونجاحه في دفع العمل به وتقديرها له الإستقبال الرائع.