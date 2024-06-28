شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات بالسينما والمطاعم والمحال التجارية فى 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة، يوم الأحد، من خلال مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويشارك في هذه المبادرة 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي ليصبح إجمالى فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.