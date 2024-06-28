شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة بقرى الجيزة.. وحدات صحية ومجمعات للخدمات الحكومية ومدارس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، طفرة تنموية غير مسبوقة، فمنذ إطلاقه توالت الإنجازات في خدمات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة.

تنوعت مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 924 مشروع لخدمة حوالى 850 ألف مواطن، والتى تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وشملت الانتهاء من عدد 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمع حكومى بالقطاع الخدمى و11 مجمع زراعى متكامل بالقطاع الزراعى و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.

وأشار محافظ الجيزة إلى وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90% بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارٍ إنجاز 6 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعى، كما تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها أثرًا كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.



حياة كريمة



المتدربين فى مشروع مهنى



مبادرة حياة كريمة



مدارس حياة كريمة



مشروع حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة



إحدى مشروعات حياة كريمة



منازل مشروع حياة كريمة



وحدة طب الأسرة بالشوبك