شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: تدمير منصتى إطلاق صواريخ فى منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الجيش الأمريكي يقول إنه دمر منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

أعلن الحوثيون عن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الحوثيون، أعلن تنفيذ عملية عسكرية مع الفصائل العراقية لاستهداف سفينة إسرائيلية بميناء حيفا وتحقيق إصابات مباشرة، وفق لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.