وزير الري يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية مدتها 4 أيام لدولة جنوب السودان الشقيقة.

وقال وزير الري، إن هذه الزيارة الناجحة تضمنت العديد من اللقاءات الثنائية المهمة وافتتاح العديد من المشروعات التنموية المنفذة بمنحة مصرية لخدمة مواطني جنوب السودان.

وأضاف أنه استقبل ٤ طائرات مساعدات إنسانية مقدمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كإهداء للرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيقة والتي تحمل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها إخواننا في جنوب السودان بسبب الآثار المستمرة للفيضانات التي تؤثر على عدة ولايات في جميع أنحاء جنوب السودان.

وتم عقد عدد من اللقاءات المهمة، حيث التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وتعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية، وتوت جواك مستشار رئيس الجمهورية للشئون الامنية، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري، وجوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، وتور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة، ومحجوب بيل حاكم ولاية جونجلي.

كما تم افتتاح العديد من المشروعات مثل "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة جوبا، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية بمدينة بنتيو بولاية الوحدة، وافتتاح بئر لاستخدامات الشرب بجامعة "جون جارانج" بولاية جونجلي، وافتتاح محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي والتي تتضمن بئر جوفي آخر لاستخدامات الشرب والذي تم إنشاؤه بمنحة مصرية، وعقد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الثنائي بين البلدين لبحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها.

يُذكر أن هذه الزيارة وما تم بها من افتتاحات لاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم للدولة المصرية مطالبين بتنفيذ المزيد من المشروعات المماثلة، وهو ما لمسه الجميع في ردود أفعال المواطنين بمنطقة بحر الغزال الذين طالبوا بتنفيذ مراحل أخرى من مشروع تطهيرات بحر الغزال الذى انعكس بشكل ايجابى على أهالي المنطقة، وأيضا سعادة المواطنين في مدينة بور بولاية جونجلى بآبار المياه الجوفية التي تم تنفيذًا مطالبين بالمزيد من المشروعات لخدمة أهالي المنطقة.

كما اعربت القيادة السياسية بجنوب السودان، عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزارة الموارد المائية والري والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على تنفيذ هذه المشروعات المهمة التي اسهمت في تحسين حياه المواطنين، والدعوة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الثنائية التي تخدم مواطني جنوب السودان.

وتؤكد مصر حرصها على مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستقبلية لخدمة مواطنى جنوب السودان، ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان في كافة المجالات.