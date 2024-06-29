المنشدة شروق ابراهيم: حفظت القران وعمري ١١ عاما.. ووالدتي علمتني مخارج الصوت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قالت المنشدة والقارئة شروق ابراهيم ابنة محافظة الدقهلية إنها ختمت القرآن الكريم في سن ١١ سنة، واستطاعت عن طريق والدتها أن تحفظ القرآن صغيرة، وتعلمت فنون الإنشاد الديني، عن طريق الاستماع لكبار المنشدين.

وأضافت شروق إبراهيم خلال لقاء تلفزيوني على قناة الحياة أنها عندما التحقت بالمدرسة الابتدائية، لاحظ عليها أساتذتها حسن الصوت، فقدموها للإذاعة المدرسية. وأكملت: «أمي كانت بتساعدني وتعلمني المخارج وكيف اظبط صوتي ومن هنا بدأ صوتي يتطور يوم بعد يوم».

وتابعت:"التحقت بالعديد من المسابقات ونالت عن طريق ذلك الكثير من الجوائز، و حصلت على المركز الأول في مسابقة المنشد العربي للأطفال، وبعدها مسابقة ذا دريم حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، و مسابقة الكروان، المركز الأول و مسابقات اخرى كثيرة حصلت فيها على مراكز متقدمة».

وأكدت أنها تطمح الى أن تكون طبيبة وان يكون القرآن دائما في عقلها وقلبها.

وتمكنت المنشدة والقارئة شروق ابراهيم من القراءة والإنشاد وقدمها والداها لتسجيل القرآن والإنشاد، لتسجيل القرآن والأناشيد بجودة عالية.