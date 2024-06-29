خبير اقتصادي: أؤيد مبادرة ساويرس لتأسيس بنك خاص باستثمارات رأس المال المُخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الخبير الاقتصادي حسن الصياد عن تأييده لمبادرة رجل الأعمال نجيب ساويرس في تأسيس بنك متخصص في استثمارات رأس المال المخاطر، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من الاستثمار في دعم الشركات الناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة النهار، أوضح الصياد، أن رأس المال المخاطر يشكل أداة حيوية لتمويل المشاريع الواعدة ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، مستشهدًا بنجاح العديد من الشركات العالمية العملاقة التي بدأت كمشاريع صغيرة ممولة برأس المال المخاطر.

أضاف أستاذ اقتصاديات التمويل، أن المضاعفات الربحية المرعبة للشركات العملاقة حول العالم كانت بالأساس عملية إدارة ناجحة لاستثمارات رأس المال المُخاطر، موضحًا: "أغلب المشروعات الكبرى على كوكب الأرض مثل آبل وأمازون وتويتر وستاربكس وغيرها كانت بدايتها استثمارات رأس مال مخاطر، أمازون توازي اقتصاد دول شمال وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى اقتصاديات الدول العربية مجتمعة".

وأكد الصياد أن ساويرس يمتلك رؤية واضحة لأهداف البنك المقترح، الذي يسعى إلى تمويل الأفكار الإبداعية في مختلف القطاعات، وتحقيق عوائد مجزية من خلال نجاح عدد محدود من المشاريع الممولة، بما يعوض الخسائر المتوقعة في المشاريع الأخرى.

أضاف أستاذ الاقتصاد: "ساويرس رجل فاهم عايز إيه من البنك ده، لما أدخل أغامر في تمويل 10 أفكار صناعية ممكن يفشل منهم 8 وينجح 2 فقط، ولكن هذا النجاح سيغطي خسائر المشروعات الخاسرة وستخلق حجم أعمال وتكنولوجيا ملهاش أول من أخر".

وحث الصياد على ضرورة تبني الدولة لفكرة تأسيس بنوك متخصصة في رأس المال المخاطر، التي من شانها العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه استثماراتها نحو أفكار إبداعية في القطاعين الصناعي والزراعي، تساهم في تطوير تكنولوجيا جديدة، والابتعاد عن الاستثمار في قطاعات مثل التأمين والبنوك وتحويل الأموال، التي لا تحقق نموًا اقتصاديًا حقيقيًا بل تستنزفه.