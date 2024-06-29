شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إطلاق حملة للكشف وعلاج الأورام السرطانية فى 9 محافظات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التضامن في أسبوع.. ضم 70 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

وزير الرى يلتقى مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

جامعة الأزهر فى المركز 327 عالميًّا وفقا لتصنيف US News الأمريكى

إطلاق حملة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى 9 محافظات يوم الأحد

وزارة الصحة: فحص أكثر من 19 ألف مواطن بعيادات مبادرة صحة الرئة

تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج هندسة النظم الذكية بجامعة حلوان الأهلية

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير العمل يعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لمتدربي مشروع "مهنى 2030"