شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز شروط الرهبنة للسيدات فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديسة دميانة فى شهر مايو من كل عام، حيث يوجد دير على اسمها إلى الآن بمنطقة برارى بلقاس بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعتبر أكبر دير للراهبات فى مصر.

وللرهبنة النسائية فى مصر تاريخ طويل، حيث تنتشر عدد من أديرة الراهبات التى تضم مئات الراهبات، وتخضع لقوانين صارمة، كما أن شروط قبول الفتيات شديدة للغاية.

شروط الرهبنة للسيدات

وحول شروط قبول الفتيات فى الأديرة، فإن الدير به بيت خلوة وتأتى الفتاة إلى بيت الخلوة، ومن تتقدم فى طريق الرهبنة، يتم تقديمها للراهبة المسئولة عنها، والتى تقوم بدورها بتوجيه بعض الأسئلة لها لمعرفة ميول قلبها وعقلها وحياتها الروحية.

وعن عمر الفتاة الراغبة فى الرهبنة فأقصاه 28 عاما للمتقدمة للرهبنة، وإذا رأت الراهبة المسئولة أنها ثابتة فى دعوتها، فيتم قبول الفتاة المتقدمة للرهبنة، وتظل مقيمة فى الدير لمدة 3 سنوات، منها سنة تحت الاختبار، وسنتين تعتبر كمبتدئة، ثم بعد ذلك تأخذ لقب راهبة، ويتم الصلاة عليها صلاة الموتى "التجنيز" أى أنها تموت عن حياة العالم، وتبدأ حياة جديدة مع المسيح.

والراهبة بعد دخولها نظام الرهبنة تأخذ اسما جديدا وشكلا جديدا من خلال ارتداء ملابس سوداء كاملة إلى جانب ارتداء قلنسوة كالتى يرتديها الآباء الرهبان الرجال، وتنقطع عن العالم، وبعد ذلك تكون عضوة فى مجمع الشراكة الرهبنية بالدير الذى تنتمى إليه.