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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة للتعافى من التعرض لحوادث الصدمة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 29 يونيو 2024 03:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الطبيعي الشعور بالضيق والانزعاج عند التعرض لحادث صادم أو مؤلم، لكن معظم الناس تتحسن حالتها خلال أسابيع قليلة.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اللجوء للرعاية الطبية عند استمرار الأعراض لأكثر من 4 أسابيع بعد التعرض للحادث الصادم .​​

وتابعت وزارة الصحة :يختلف العلاج حسب الأعراض وشدتها ويشمل الآتي:​​
١- مراقبة الأعراض وما إذا كانت تتحسن أو تسوء بدون علاج.​​
٢- العلاج النفسي. ​​
٣- الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات القلق.​

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة استشارة الطبيب والصيدلي فيما يخص العلاج وتناول الدواء.​

وتابعر: فى  حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك الإبلاغ ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى​.​

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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