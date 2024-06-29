شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة للتعافى من التعرض لحوادث الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الطبيعي الشعور بالضيق والانزعاج عند التعرض لحادث صادم أو مؤلم، لكن معظم الناس تتحسن حالتها خلال أسابيع قليلة.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اللجوء للرعاية الطبية عند استمرار الأعراض لأكثر من 4 أسابيع بعد التعرض للحادث الصادم .​​

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وتابعت وزارة الصحة :يختلف العلاج حسب الأعراض وشدتها ويشمل الآتي:​​

١- مراقبة الأعراض وما إذا كانت تتحسن أو تسوء بدون علاج.​​

٢- العلاج النفسي. ​​

٣- الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات القلق.​

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة استشارة الطبيب والصيدلي فيما يخص العلاج وتناول الدواء.​

وتابعر: فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك الإبلاغ ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى​.​