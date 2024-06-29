شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار من 4 طوابق في حي المناخ بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

انهار عقار مكون من 4 طوابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وتلقت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عقار بشارع البلدية ونمرة 2 خلف شارع كسرى، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية والبحث الجنائي والإسعاف، لإنقاذ أي من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويكثف رجال الأمن، من جهودهم في البحث عن أي شخص تحت الأنقاض الناتجة عن انهيار العقار، وكذلك الوقوف على ملابسات الواقعة.