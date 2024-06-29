شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوجيرا" نبات منزلى يمتص درجات الحرارة ويحافظ على برودة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

عالم النباتات والأزهار ملىء بالتفاصيل والأسرار، فلكل منها صفة ميزها الله بها دون غيرها، وخلقت لمهمة في الحياة، بعيدا عن الجمال وإضفاء حالة من التألق في الأماكن، حيث يوجد منها بعض الأنواع التي لا بد من وجودها في الصيف، لأنها تمتص درجات الحرارة وتحافظ على برودة المنزل، وكشف متخصصو الزراعة عن ضرورة وجودها خاصة هذه الأيام المقبلة بالتوازى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف المهندس الزراعى تامر السلمى، أنه من بين هذه النباتات نبات استوائى لكنه منتشر حاليا في مصر وهو نبات الفوجيرا أو السرخس، وهذا النبات له قدرة كبيرة على امتصاص الحرارة من خلال مسام الأوراق العريضة التي تشبه الريشة، بالإضافة إلى المساعدة في خفض درجة الحرارة.

وأوضح السلمى، أن نبات سرخس بوسطن أو الفوجيرا أو الخنشار، هو نبات يشبه شكله الريشية، لونه أخضر فاتح، ويحب الرطوبة ومنه عدة أنواع كتيرة، ويتميز بأنه سريع النمو وسهل الانتشار، ولا يحتاج لعناية كبيرة ومتطلباته بسيطة، تربه خفيفة ومكان به شمس أو ظل لا تؤثر عليه، حيث إنه يفضل الظل البسيط والهواء الطلق معا، إلا أنه لا ينمو في الظل بشكل جيد وإنما ينمو بشكل ملفت فى ضوء الشمس.

وأضاف الخبير الزراعى، أن من أهم مميزات الفوجيرا أو السرخس باعتباره أحد نباتات الزينة، أنه لديه القدرة على التخلص من السموم والغازات منها الفورمالديهايد والزيلين والتولوين من الهواء، وهو نبات منزلي بالدرجة الأولى، ويمكنه امتصاص درجات الحرارة، وقد يحتاج إلى ارتواء وفير وتربة عالية الجودة ومساحة واسعة للنمو.

