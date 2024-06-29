شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وزراء النقل فى مصر منذ 1919 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالسبت، 29 يونيو 2024 04:00 ص
تعاقب على حقيبة وزارة النقل، العشرات من الوزراء منذ 10/06/1919، بعد إنشاء وزارة النقل وكان أحمد زيور باشا أول وزير للنقل وتولى الوزارة من (10/06/1919 – 24/12/1921).
وفى التقرير التالى نتعرف على وزراء النقل منذ إنشائها:
أحمد زيور باشا (10/06/1919 – 24/12/1921)
واصف سميكة (1/3/1922 - 29/11/1922).
محمد توفيق رفعت (30/11/1922 – 9/2/1923)
أحمد زيور باشا (15/3/1923 – 27/1/1924)
مصطفى النحاس (28/1/1924 - 24/11/1924)
نخلة جورج المطيعي (24/11/1924 - 13/3/1925)
يوسف قطاوي (13/3/1925 -/5/1925)
محمد حلمي عيسى (/5/1925 - 12/9/1925)
محمد توفيق رفعت (12/9/1925 – 30/11/1925)
محمد حلمي عيسى (30/11/1925 - 7/6/1926)
محمد محمود باشا (7/6/1926 - 21/4/1927)
أحمد محمد خشبة (25/4/1927 - 16/3/1928)
مكرم عبيد (16/3/1928 - 25/6/1928)
عبد الحميد سليمان (25/6/1928 - 2/10/1929)
عبد الرحيم صبري (3/10/1929 - 1/1/1930)
محمود فهمي النقراشي (1/1/1930 - 19/6/1930)
توفيق دوس (19/6/1930 - 4/1/1933)
محمد حلمي عيسى (4/1/1933 - 27/9/1933)
إبراهيم فهمي كريم (27/9/1933 - 14/11/1934)
عبد المجيد عمر (15/11/1934 - 30/1/1936)
حسن صبري (30/1/1936 - 9/5/1936)
محمود فهمي النقراشي (9/5/1936 - 1/8/1937)
علي زكي العرابي (1/8/1937 - 30/12/1937)
حسن صبري (30/12/1937 - 27/4/1938)
محمد حلمي عيسى (27/4/1938 - 24/6/1938)
محمود غالب (24/6/1938 - 14/11/1940)
عبد المجيد إبراهيم صالح (15/11/1940 - 31/7/1941)
أحمد محمد خشبة (31/7/1941 - 4/2/1942)
علي زكي العرابي (4/2/1942 - 26/5/1942)
عبد الفتاح الطويل (26/5/1942 - 8/10/1944)
إبراهيم دسوقي أباظة (8/10/1944 - 15/2/1946)
حنفي محمود (15/2/1946-9/12/1946)
إبراهيم دسوقي أباظة (9/12/1946 - 28/12/1948)
رياض عبد العزيز سيف النصر (28/12/1948-25/7/1949)
محمد فؤاد سراج الدين (25/7/1949-3/11/1949)
محمد علي نمازي (3/11/1949-12/1/1950)
علي زكي العرابي (12/1/1950 -27/1/1952)
حامد سليمان (27/1/1952-1/3/1952)
طراف علي (1/3/1952-2/7/1952)
سيد عبد الواحد (2/7/1952-22/7/1952)
طراف علي باشا (22/7/1952-23/7/1952)
محمد زهير جرانة بك (24/7/1952 - 29/7/1952)
رشاد مهنا (30/7/1952 - 6/9/1952)
محمود محمد محمود ( 6/9/1952-8/9/1952)
حسين أبو زيد (07/09/1952-18/01/1953)
وليم سليم حنا (19/06/1953-05/10/1953)
جمال سالم (06/10/1953-30/08/1954)
فتحي رضوان (31/08/1954-27/11/1955)
جمال سالم (2/11/1955 - 29/6/1956)
مصطفى خليل (28/06/1956-23/03/1964)
محمود محمد رياض (المواصلات)- محمود عبد السلام (النقل) (24/03/1964- 1/10/1965)
محمود يونس ( 1/10/1965-10/9/1966)
كمال هنري أبادير (10/9/1966 - 16/5/1971)
عبد الملك سعد (16/05/1971- 19/9/1971)
سليمان عبد الحي ( 19/9/1971 - 17/1/1972)
حسن حميدة (17/01/1972-26/03/1973)
الحسيني عبد اللطيف (27/03/1973-24/04/1974)
محمود محمد رياض (25/04/1974-15/04/1975)
محمد كمال الدين حسنين (16/04/1975-08/11/1976)
عبد الفتاح عبد الله (09/11/1976-25/10/1977)
عبد الستار مجاهد (26/10/1977-07/05/1978)
نعيم مصطفي أبو طالب (08/05/1978-04/10/1978)
علي فهمي الداغستاني (05/10/1978-12/05/1980)
سليمان متولي سليمان (13/05/1980-09/10/1999)
إبراهيم الدميري وزير النقل (10/10/1999-10/02/2002)
حمدي الشايب (11/03/2002-09/07/2004)
عصام شرف (12/07/2004-28/12/2005)
محمد لطفي منصور (29/12/2005-27/10/2009)
علاء فهمي (05/01/2010-28/01/2011)
عاطف عبد الحميد (29/01/2011-21/07/2011)
علي زين العابدين هيكل (22/07/2011-06/12/2011)
جلال السعيد (07/12/2011-02/08/2012)
رشاد المتيني (02/08/2012-17/11/2012)
حاتم عبد اللطيف (05/01/2013-30/06/2013)
إبراهيم الدميري (22/07/2013-15/06/2014)
هاني ضاحي (16/06/2014-19/05/2015)
سعد الجيوشي (20/09/2015-22/03/2016)
جلال السعيد (23/03/2016-16/02/2017)
هشام عرفات. (27/02/2019 - 17/02/2017)
كامل الوزير ( 11/3/2019 - الأن)
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