شكرا لقرائتكم خبر عن 9 يوليو.. عقد اختبارات تحديد المستوى بمركز اللغات بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان ، اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية، والمقرر إجراؤه يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتُعقد الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وكان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد حرص الجامعة على تنظيم دورات تدريبية متعددة لتعزيز مهارات اللغة لدى الطلاب، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تخريج كوادر متميزة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحديث.

وقال الدكتور شادي الكردي: "نسعى من خلال هذه الدورات إلى تمكين طلابنا لغويًا، مما يعزز فرصهم في سوق العمل، فنحن نؤمن بأن إتقان اللغات،، هو مفتاح أساسي للنجاح ."

ودعا المركز جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى المبادرة بالتسجيل وحجز أماكنهم. وللاستفسار والحجز، يمكن التواصل عبر:

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- الموقع الإلكتروني للمركز: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282

- صفحة المركز على فيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596

- رقم الواتس اب: 01018611471