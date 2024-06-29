هل يؤثر قطع الأشجار على التغيرات المناخية في مصر؟.. الزراعة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عن تأثير قطع الأشجار في مصر على التغيرات المناخية.

وقال "فهيم"، لمصراوي إن قطع الأشجار في مصر لا يؤثر اطلاقا على التغيرات المناخية موضحا أنها تتأثر فقط حال إزالة الغابات المتواجدة في الدول الغربية والتي تحتوي على ملايين الأشجار إضافة إلى الخضرة الكثيفة بين جوانها.

وأشار إلى أن الأشجار والتخضير بجوانب الطرق أو داق أروقة الشوارع تلطف نسبيا من درجات الحرارة تحت نطاق ظلالها فقط.

وفيما يتعلق بأن الأشجار تبعث الأوكسجين في الهواء الطلق قال فيهم إن الأوكسجين الذي ينبعث من الأشجار سرعان ما ينطلق لطبقات الجو العليا وليس المنتشر في الهواء على الإطلاق.

وتابع فهيم قائلا: ويمكن للحياة أن تستمر لما يزيد عن 100000 عامًا لو أزيلت كافة الأشجار المتواجدة على سطح الأرض.

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