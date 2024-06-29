شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس 12 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو المقبل، بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، حيث يذكر التاريخ أنهما قتلا على يد الإمبراطور الرومانى نيرون أثناء التبشير بالمسيحية هناك، ويفطر الأقباط بعد صوم زاد عن الشهر ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.

قصة الاستشهاد

وتذكر الروايات التاريخية، أن القديس بطرس قتل "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنهاجاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، في حين استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.

وتحتفل الكنيسة باستشهاد القديسيين بعد فترة صوم الرسل حيث تتراوح مدته من 8 إلى 42 يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يومًا، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.