وأيد 67% من القراء مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بينما عارض 33% من القراء تؤيد تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

شكرا لقرائتكم خبر عن %67 من القراء يطالبون بتكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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