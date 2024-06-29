شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تتسلم أسئلة مادتى الفيزياء والتاريخ استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت قبل قليل لجان امتحانات الثانوية العامة أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ استعدادا للاختبار الذي يبدأ في التاسعة صباحا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم متابعة وصول الأسئلة وتسليمها من قبل مندوبى مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان، موضحة أن رحلة نقل الأسئلة من مراكز التوزيع والمديريات والإدارات إلى اللجان تصل بشكل مؤمن سواء ما يتعلق بتظريف الأسئلة أو المسئولين عن تأمينها من أفراد الشرطة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة أدوا يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، على أن يؤدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.