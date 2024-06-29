شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة على للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة، وناشدتهم بتوخى الحيطة والحذر على الشواطئ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (2.5:1.5 متر)، ويستمر الاضطراب يومى السبت والأحد .

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2: 3 .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.