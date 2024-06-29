شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار القطار الكهربائى ومراحل التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

يتكون خط سير القطار الكهربائى الخفيف من ثلاث مراحل، ويصل مجموع المحطات بهم إلى 16 محطة، وتستكمل وزارة النقل باقى المراحل حيث يربط القطار بين القاهرة والعاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان وعدد من مدن شرق القاهرة.

والمراحل موزعة على النحو التالي:

المرحلة الأولى

تعد المرحلة الأولى هي المسار الأصلي على خريطة القطار المكهرب؛ بعبارة أخرى، لا يمكن الإنتقال إلى مسارات القطار الأخرى دون المرور بها.

تشمل هذه المرحلة المحطات التالية: عدلي منصور – العبور – المستقبل – الهايكستب – الشروق – بدر.

المرحلة الثانية



تتركز محطات المرحلة الثانية العديد في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتشمل كلاً من (الروبيكي بدر – العاصمة الإدارية 1 – العاصمة الإدارية 2 – العاصمة الإدارية 3).

المرحلة الثالثة



ينتقل مسار المرحلة الثالثة إلى جنوب القاهرة خاصةً في محافظة الشرقية، وتشمل هذه المرحلة كلاً من (المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان 1 – العاشر من رمضان 2 – بلبيس).