شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مستشارى النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

بعث مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وجاء نصها التالى:

يتقدم مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية وأعضاء وعضوات النيابة الإدارية بخالص التهنئة لفخامتكم وللشعب المصرى بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، تلك الثورة العظيمة التى أكدت تلاحم الشعب وقواته المسلحة وشرطته المدنية وسلتطه القضائية وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن، وأزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء.

واذ ننتهز هذه المناسبة متوجهين إلي المولي عز وجل بالدعاء أن يعيد هذه الذكرى العطرة على فخامتكم والشعب المصرى جميعه بالتوفيق والسداد، وعلى الوطن الغالي بالرقي والازدهار.