نادي مستشاري النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: أزاحت كابوس الخوف والظلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بعث مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في البرقية "يتقدم مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية وأعضاء وعضوات النيابة الإدارية بخالص التهنئة لفخامتكم وللشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة العظيمة التي أكدت تلاحم الشعب وقواته المسلحة وشرطته المدنية وسلتطه القضائية وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن و أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء"

أضافت "إذ ننتهز هذه المناسبة متوجهين إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيد هذه الذكرى العطرة على فخامتكم والشعب المصري جميعه بالتوفيق والسداد وعلى الوطن الغالي بالرقي والازدهار".

وتحتفل مصر في الـ30 يونيو من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 التي أزاح فيها الشعب المصري حكم جماعة الإخوان.