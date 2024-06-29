شكرا لقرائتكم خبر عن فون دير لاين: أوروبا أكثر شريك لمصر ونمتلك 40% من الاستثمارات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنه لم يمضى سوى 100 يوما تم تدشين عصرا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واليوم نحصد الثمار، معربة عن شكرها لمصر والقيادة السياسية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

أضافت فون دير لاين، خلال المؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، لقد وقعنا في مارس الماضى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل توطيد العلاقات الوثيقة بين الجانبين، مشيرة إلى أن أوروبا أكبر شريك للتجارة والاستثمار في مصر، ولها حصة تبلغ 40 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة: "قررنا ان نصل لمستوى جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، فمصر بوابة لأوروبا، ورفاء ورخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة.