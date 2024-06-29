شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية تعبر عن سعادتها بالتواجد فى مصر: نستمر فى الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن سعادتها لتواجدها في القاهرة لحضور مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وكتبت فون دير لاين، على منصة اكس:" إننا فتحنا فى شهر مارس الماضي فصلًا جديدًا في شراكتنا ونواصلها اليوم" .

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية :"أننا نستثمر في إمكانات الطاقة النظيفة في مصر وفي تنمية مهارات الشباب وفي إصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي بدعم قيمته مليار يورو".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صباح اليوم السبت، إلى مقر افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ويحضر المؤتمر عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.