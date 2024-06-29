قرار من القضاء في محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات فاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة لجلسة 6 يوليو، لحضورها من محبسها.

نسبت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على البلوجر نادين طارق بعد بلاغات بنشرها فيديوهات قالوا إنها فاضح ومخلة بالآداب العام.

ونفت المتهمة في التحقيقات ارتكابها التهم المسندة إليها.