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قرار قضائي جديد في محاكمة 57 متهمًا بقضية "خلية الشروق "

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، تأجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق "، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني لشهر أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لحضور أحد المتهمين من محبسه ولمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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