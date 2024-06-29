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الرئيس السيسى يحذر من توسع الصراع بالمنطقة خلال استقباله أورسولا فون دير لاين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بالقاهرة

‏‎اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التى توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ويمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة

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الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التى يتقاسمها الجانبان وحرص الاتحاد على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر

اللقاء تطرق لسبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة

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الرئيس السيسى خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية

شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى فى غزة

جدد الرئيس تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التى تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة

طالب المجتمع الدولى باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع

اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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