شكرا لقرائتكم خبر عن حل امتحان التاريخ 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن إجابات امتحان مادة التاريخ، الذى عقد اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، فى ثالث أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بالمواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، سهولة امتحان مادة التاريخ، مع وجود جزئيات من الأسئلة مخصصة للطالب المتميز، موضحين أن كتيب المفاهيم ساعد فى الوصول إلى إجابات كثيرة بأسئلة الامتحان، كما أن الأسئلة واضحة وإجاباتها ليست متشابهة.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024 بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.