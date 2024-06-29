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حصاد الوزارات.. الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن فحص المقبلين على الزواج

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الجمعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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