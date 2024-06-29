شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: الدفع بشفاطات وفرق لإصلاح كسر خط ميدان فينى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بميدان فيني بمنطقة الدقي.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بشفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

وأكدت توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



إصلاح كسر خط ميدان فينى



إصلاح كسر خط ميدان فينى