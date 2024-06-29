شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استجابة "حياة كريمة" لحالة محمد صاحب عربة المشروبات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت مؤسسة "حياة كريمة" لحالة الشاب محمد صاحب عربية المشروبات التى تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية.

وبدأت القصة، من استغاثة صاحب مشروع عربة شاى وقهوة متنقلة، بمحافظة الغربية، فى فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعى.

وقامت المؤسسة بتقديم الدعم المالى اللازم للشاب محمد طارق ليتمكن من استكمال مشروعه وتطويره.

الشاب محمد طارق أعرب عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها السخى، مؤكدا أن هذا الدعم سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه.