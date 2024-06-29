شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الشعب.. 3 عمليات إرهابية وجهت للمتهمين باغتيال المستشار هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

رحل صائما في نهار رمضان، وقدم روحه فداء للوطن، تحل اليوم الذكرى التاسعة، لاستشهاد محامى الشعب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.

ومن جلسات محاكمة المتهمين في القضية أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، أكد الشهود وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا ونفذوا 3 عمليات إرهابية:

1 - تفجير محيط قسم شرطة الأزبكية

شهد محيط قسم الأزبكية فى 8 أكتوبر من عام 2015، زرع عبوة ناسفة بالقرب من سور القسم، ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما مجند شرطة، وحدوث تلفيات ببعض سيارات القسم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات.

2 - تفجير موكب النائب العام

فى تمام الساعة العاشرة والربع صباح يوم الإثنين الموافق 29 يونيو من عام 2015، استهدفت يد الإرهاب موكب النائب العام المستشار هشام بركات، بعد قيام المتهمين بوضع سيارة مفخخة فى طريق مرور موكبه بشارع عمار ابن ياسر فى منطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن استشهاد النائب العام وإصابة بعض أفراد طاقم حراسته وتدمير أكثر من 15 سيارة تخص الأهالى كانت على جانبى الطريق بمحيط الانفجار.

3 - سيارة مفخخة بمدخل مدينة أبو كبير

يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر من عام 2015، انفجرت سيارة مفخخة على مدخل مدينة أبو كبير، ووفاة من فيها، كما أسفر الحادث عن مقتل الطفلين صلاح عصام مراد وشقيقه عبد الرحمن تصادف مرورهما وقت الانفجار.

وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.