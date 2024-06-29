شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تصدر قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعد انتهاء اللجنة الفنية بإعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، موضحة أن هناك قرارات مهمة ومطمئنة لصالح طلاب الثانوية العامة بشأن الأسئلة الصعبة والمعقدة، وما أثير حول صياغات غير دقيقة لبعض الأجزاء.

شهدت لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة، حيث أكد الطلاب بجبنة مدرسة جمال عبد الناصر أن أسئلة امتحان الفيزياء صعبة وتحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن الامتحان صعبة وهناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها، حيث أوضحت الطالب منى مسعد أن الامتحان تقيل وأسئلة تحمل صعوبات فى مضمونها وإجاباتها متشابهة ومعقدة.



وأدى طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث استمر الامتحان لمدة 3 ساعات انتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.



