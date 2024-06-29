شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع شركات ألمانية إنشاء مركز صيانة ماكينات حفر الأنفاق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات الالمانية المتعاونة مع الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وهى شركات ( هيرنكنشت- سيمنز – يورجيت )، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.

فى بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المتميز مع الجانب الألمانى فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال النقل معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التى تتسم بالجدية والانضباط فى العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

وفى مباحثاته مع الدكتور مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة " هيرنكنشت "الالمانية المتخصصة فى صناعة ماكينات حفر الأنفاق أعرب وزير النقل عن ترحيبه بالدكتور مارتن هيرنكنشت مشيداً بالتعاون المتميز بين الجانبين حيث وردت الشركة الالمانية ماكينات عملاقة أسهمت فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال النقل والمواصلات فى مصر فسبق وان قامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة فى تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس كما وردت الشركة عدد 4 ماكينات جديدة يتم استخدامها فى تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرينكنشت الألمانية فى إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر فى مصر بهدف تحقيق الدعم الفنى للماكينات التى تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصرى وزيادة العمر الإفتراضى لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله وكذلك خطة تدريب عدد (200) مهندس وفنى مصرى على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر، على أن يتم تنفيذ هذا التدريب بهدف تخصيص ( عدد 40 متدرب للعمل بالسوق المصرى - وعدد "160" متدرب للعمل داخل دولة المانيا أو خارجها.

وخاصة مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع كل من ( رئاسة مجلس الوزراء المصرى - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ( 4000) م٢ لشركة هيرينكنشت الألمانية كمرحلة أولى لإنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل ماكينات الحفر، على أن يتم زيادة هذه المساحة لاحقاً لتصل إلى مساحة (8000) م ۲ لاستكمال إنشاء مركز للتدريب مجهز بكافة الأجهزة والمعدات التدريبية وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتنفيذ مركز الصيانة والتدريب

ومن جانبه أعرب دكتور مارتن هيرنكنشت عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" ولقاء وزير النقل المصرى مشيداً بحجم التطور والنهضة الكبيرة التى تعيشها مصر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية سواء فى مجال الطرق والكبارى او فى وسائل النقل الحديثة لافتا إلى الحرص الشديد على التعاون مع الشركات المصرية المحلية وعلى اهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر وعلى الاهتمام بالتدريب الفنى والتقنى للمهندسين والفنيين المصريين خاصة وانهم يتميزون بالمهارة وانه فخور بما التزم به أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتدريب المهندسين المصريين.

وأكد الوزير على اهمية تدريب المهندسين والفنيين المصريين الذين يجتازون اللغة الألمانية، مؤكدا أنه سيتم إرسال مجموعة من المهندسين الاكفاء كما يمكن توفير أماكن للتدريب والتأهيل والصيانة الفنية على الماكينات الالمانية فى مصر لحين بناء المركز المشار إليه خاصة مع وجود شركات مصرية وطنية متخصصة فى هذا المجال أصبحت تقدم فى كافة المناقصات الخاصة بهذا المجال فى عدد كبير من الدول، وأن هؤلاء المهندسين المصريين سيشاركون فى مشروعات لشركة هيرنكنشت خارج مصر.

وفى حديثه مع المدير الإقليمى بالشرق الأوسط لشركة سيمنز العالمية هيلموت فون أكد وزير النقل على أن سيمنز العالمية من أكبر الشركات التى تنفذ مشروعات البنية التحتية فى مصر (قطاع الكهرباء وقطاع النقل ) ويتم التعاون معها فى تنفيذ مشروع عملاق وهو مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالى اطوالى حوالى 2000 كم وحيث تجرى حاليا اعمال التشطيبات النهائية لعدد من محطات الخط الاول وتم وجارى تسليم قطاعات منها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك تم متابعة الجدول الزمنى الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الاول من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمى وجارى تصنيع باقى القطارات الإقليمية وفقا للجدول الزمنى المخطط، كما تم تصنيع أول قطار كهربائى سريع ويتم حاليا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع باقى القطارات تباعا. ويتقدم العمل ففى أعمال البنية التحتية بالخطين الأول والثانى ونحن مصرين على نجاح هذا المشروع الهام مشيرا إلى تنفيذ مشروع آخر هام مع شركة سيمنز العالمية وهو مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بنها الزقازيق. الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير والذى يتقدم العمل به.

ومن جانبه أعرب المدير الإقليمى للشرق الأوسط بشركة سيمنز وأن مصر من أهم الدول علل مستوى العالم وليس فقط على المستوى الإقليمى وأن هناك شراكة متميزة للتعاون مع مصر فى مجال النقل مشيدا بما يتم بالإنجازات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مصر فى مجال النقل فمصر شريك هام جدا لشركة سيمنز فى المنطقة وحريصين على تدريب وتأهيل المهندسين المصريين فى مجال النقل فى مركز التدريب التابع لسيمنز العالمية فى مصر، كما أن شركة سيمنز حريصة على مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات خارج مصر وخاصة دول المنطقة.

وبحث وزير النقل مع توم اكليمان الرئيس التنفيذى لشركة يورجيت العالمية آخر المستجدات الخاصة بأعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمحطة وحيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) وهو التحالف المشغل للمحطة وذلك ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة فى تشغيل الموانئ. وذلك فى إطار تطوير كافة الموانيء المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى بالنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف أن المحطة جزء من الممر اللوجيستى المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذى يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذى يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي) وهو مشروع كبير متكامل للتحالف ونتطلع إلى التعاون مع التحالف لتنفيذ مشروع مماثل فى جرجوب، ليكون هناك محطة فى شرق المتوسط لتكون نقطة انطلاق لتوزيع التجارة الالمانية فى شرق المتوسط ويكون هناك محطة حاويات كبيرة فى غرب مصر فى جرجوب بالتعاون مع يورجيت لتوزيع المنتجات الالمانية فى شمال وغرب أفريقيا.

ومن جانبه اشاد الرئيس التنفيذى لشركة يورجيت بالتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، وانهم ملتزمين ويقومون بتدريب المهندسين والعمالة المصرية وتكثيف الأعمال لنهو كافة الأعمال الخاصة بالمحطة فى الوقتت ليتم افتتاحها وفقا للجدول الزمنى المخطط الذى تم الاتفاق عليه مشيدا بمقترح التعاون مع الجانب المصرى فى محطة حاويات بجرجوب والتى ستكون اهتمام ومحل دراسة كبيرة فور الانتهاء من محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط.

جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970م وبعمق 18م وساحة خلفية 922 ألف م2 وستساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط فى إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لتجارة الترانزيت فى البحر المتوسط وحيث تعد المحطة من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت فى حوض البحر المتوسط ولتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية.