شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح المزارعين بإنجاز الأعمال المؤجلة بسبب الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك فرصة محدودة للمزارعين بداية من اليوم السبت لإنجاز العمليات الزراعية المؤجلة نتيجة الموجة شديدة الحرارة التى شهدناها الفترة الماضية.

وأضاف أن انكسار الموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا ، مشيرًا إلى أن الانكسار بدأ من ليل الجمعة من شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح التى يجب اتباعها من المزارعين:

1- إضافة دفعات الأسمدة الأزوتية لكل الزراعات "محاصيل وخضر "حسب المحصول .

2- تكثيف عمليات تحجيم الفاكهة "مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي" بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز .

3- رش المبيدات الجهازية خاصة للآفات اللى هيناسبها التذبذب ده فى الحرارة "دودة الحشد - الحشرات القشرية والبق الدقيقي - دودة براعم الزيتون - ديدان الاوراق والثمار على كل المحاصيل - ذبابة الفاكهة " هام جداً - العنكبوت الأحمر"، وكذلك امراض الانثراكنوز والتبقعات وخلافه .

4- إجراء الزراعة المؤجلة للمحاصيل الصيفية والشتل للخضر للعروة الصيفية المتأخرة “طماطم - فلفل - باذنجان “.

5- معالجة زيادة معدلات التنفيل “تساقط الزهر والعقد الحديث “ في الخضر .

6- رش ثمار الفاكهة بعاكسات الحرارة "سليكات الومنيوم - جير مخفف" أو إجراء عمليات التكييس في المانجو والرمان.

7- معالجة مشاكل اصفرار أوراق الأرز والصويا والفول السوداني .

8- معالجة التفاف الأوراق غير الفيروسي في الطماطم والفلفل وغيره .