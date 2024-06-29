شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لحركة حماس: هنية يتلقى اتصالا من رئيس المخابرات العامة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس اتصالاً هاتفيا اليوم من الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، تناول فيه مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان رسمي لحركة حماس.

أكدت حماس أن الوزير عباس كامل قدم التعازى لرئيس الحركة باستشهاد شقيقته الكبرى وعائلتها.