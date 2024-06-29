شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المملكة العربية السعودية، جميع مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وحثت رعاياها المتواجدين هناك إلى مغادرة الأراضى اللبنانية بشكل فورى.



وأكدت سفارة المملكة لدى لبنان - فى بيان أذاعته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لجميع المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وتحث الرعايا السعوديين الموجودين هناك على مغادرة الأراضى اللبنانية بشكلٍ فورى.



ولفتت السفارة إلى ضرورة تواصل مواطنيها معها حال حدوث أى طارئ، متمنية الأمن والسلامة للجميع.