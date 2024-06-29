شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى لمنزل من 4 طوابق فى الدقهلية وإخلاء سكانه دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، انهيار الدور الأرضي فى منزل مكون من 4 طوابق، وتم التعامل الفورى وإخلاء المنزل من سكانه دون وقوع إصابات.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنصورة، بانهيار منزل في إحدى القرى نطاق المركز، دون وقوع إصابات أو وفيات.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انهيار الدور الأرضي، بمنزل مكون من 4 طوابق في قرية ميت فاتك، التابعة للوحدة المحلية بسلامون القماش، وعلى الفور تم التعامل واخلاء باقي السكان من الأدوار العليا حتي لا يصاب أحد بأذى.

فيما أصدرت محافطة الدقهلية بيان عن الواقعة جاء فيه: "في تمام الساعة 7,30 مساء اليوم السبت حدث انهيار لأحد المنازل بقرية ميت فاتك التابعة للوحدة المحلية بسلامون مركز ومدينة المنصوره وهو مكون من عدد 4 أدوار حيث انهار الدور الأرضي بالكامل وباقي الأدوار قائمة وعلى الفور تم إخلاء جميع السكان من المنزل دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التوجه إلى موقع الحادث بالقرية المشار إليها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل كافة المرافق عنه ( كهرباء - مياه شرب - صرف صحي ) وإخلاء كافة محتويات المنزل عن طريق الحماية المدنية والدفع بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة إلى الموقع لإزالة المنزل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض وإخلاء الموقع تماماً من أي أنقاض.

ويطمئن محافظ الدقهلية، المواطنين بأن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور لإخلاء محتويات من المنزل تمهيداً لإزالته بالكامل.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقى أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية: 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في حالة حدوث أي تطورات جديدة.



انهيار الدور الارضي واخلاء المبني



انهيار المنزل