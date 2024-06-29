شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: شركة سوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة للركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكترونى..

• يبلغ إجمالى عدد الخطـوط علـى مستوى الجمهوريــة (36) خـطا.• تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره)

قسم السياحة بالشركة:• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة:

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة) أو (القاهرة/جدة - المدينة/القاهرة)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة باتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة

4. رسوم التاشيرة

5. باركود وزارة السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذي خبرة عالية

