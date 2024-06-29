شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يهنئ الفائزين في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالتهنئة للقطاع السياحي وللأعضاء الستة المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، حيث قامت اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات.

وقد جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً غير مسبوقاً لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مندوب من إجمالي عدد 128 مندوب بها، قاموا بانتخاب الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.

كما حرص الوزير على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية على الجهود التي بذلتها خلال الفترة السابقة والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بصناعة السياحة في مصر.

ووجه الوزير الشكر والتقدير أيضاً للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية استكمال مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص بما يساهم في النهوض بالصناعة وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.

كما أعرب الوزير عن تطلعه لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات (Policy Advocacy) ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role).

ومن المقرر أن يقوم، الوزير، وفقاً لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.