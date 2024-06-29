شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح خط مياه فى ميدان فينى بالدقى وعودة المياه تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بالدقي، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت الشركة إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



